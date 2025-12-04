МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Госдеп присвоил Институту мира США имя Трампа

Учреждение было основано в 1984 году для урегулирования международных конфликтов.
Глеб Владовский 04-12-2025 08:34
© Фото: StateDept, X

Институту мира США официально присвоили имя американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщили в Госдепе.

«Государственный департамент переименовал бывший Институт мира в честь величайшего специалиста по заключению сделок в истории нашей страны. Добро пожаловать в Институт мира имени Дональда Дж. Трампа»,  - говорится в публикации в соцсетях.

Как отмечает телеканал CNN, институт был учрежден в 1984 году для разрешения международных конфликтов. Но в начале второго президентского срока Трампа было решено фактически закрыть учреждение из бюджетных соображений.

Ранее Трамп заявил, что условия для завершения украинского вооруженного конфликта для Киева значительно ухудшились.

