Институту мира США официально присвоили имя американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщили в Госдепе.

«Государственный департамент переименовал бывший Институт мира в честь величайшего специалиста по заключению сделок в истории нашей страны. Добро пожаловать в Институт мира имени Дональда Дж. Трампа», - говорится в публикации в соцсетях.

Как отмечает телеканал CNN, институт был учрежден в 1984 году для разрешения международных конфликтов. Но в начале второго президентского срока Трампа было решено фактически закрыть учреждение из бюджетных соображений.

Ранее Трамп заявил, что условия для завершения украинского вооруженного конфликта для Киева значительно ухудшились.