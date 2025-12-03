МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин вечером 4 декабря прибудет в Индию и встретится с премьер-министром Моди

На следующий день запланирована официальная часть визита.
Тимур Юсупов 03-12-2025 16:44
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибудет с визитом в Индию уже вечером 4 декабря. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, первым делом политик посетит резиденцию премьер-министра страны Нарендры Моди, где проведет переговоры со своим зарубежным коллегой.

«Вечером по прибытии в Нью-Дели наш президент в неформальной обстановке пообщается с премьер-министром Моди в его резиденции. Эта беседа будет носить характер закрытый, будет проходить в формате "тет-а-тет"», - отметил спикер.

По словам Ушакова, встреча с Моди является ключевой целью визита президента РФ в Индию, так как доверительная беседа двух лидеров поможет более детально обсудить самые чувствительные и актуальные вопросы, касающиеся международной обстановки и двусторонних отношений.

Спикер также отметил, что на следующее утро после прибытия Путина в Нью-Дели в президентском дворце состоится протокольная церемония официальной встречи, на которой, помимо Моди, будет также присутствовать президент страны Драупади Мурму.

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин в ходе своего рабочего визита в Индию подпишет несколько важных документов

#Россия #Индия #Путин #переговоры #Визит #нарендра моди
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 