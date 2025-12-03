Путин вечером 4 декабря прибудет в Индию и встретится с премьер-министром Моди

Президент России Владимир Путин прибудет с визитом в Индию уже вечером 4 декабря. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, первым делом политик посетит резиденцию премьер-министра страны Нарендры Моди, где проведет переговоры со своим зарубежным коллегой.

«Вечером по прибытии в Нью-Дели наш президент в неформальной обстановке пообщается с премьер-министром Моди в его резиденции. Эта беседа будет носить характер закрытый, будет проходить в формате "тет-а-тет"», - отметил спикер.

По словам Ушакова, встреча с Моди является ключевой целью визита президента РФ в Индию, так как доверительная беседа двух лидеров поможет более детально обсудить самые чувствительные и актуальные вопросы, касающиеся международной обстановки и двусторонних отношений.

Спикер также отметил, что на следующее утро после прибытия Путина в Нью-Дели в президентском дворце состоится протокольная церемония официальной встречи, на которой, помимо Моди, будет также присутствовать президент страны Драупади Мурму.

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин в ходе своего рабочего визита в Индию подпишет несколько важных документов.