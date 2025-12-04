В Гидрометцентре рассказали о потеплении в Москве к 2050 году

Температура воздуха в Москве к середине XXI века может увеличиться на 2-3 градуса. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Климат будет меняться, температура будет повышаться. В Москве произойдет заметное повышение температуры - к середине века на 2-3 градуса температура повысится», - цитирует его слова ТАСС.

По словам метеоролога, в южных регионах России уже наблюдается тенденция к потеплению и засухе. В то время как в северной части ожидаются температурные колебания.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «Звезде», что погоду в первой декаде декабря в столичном регионе будет определять осенний антициклон, в котором присутствует слой теплого влажного воздуха.