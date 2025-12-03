Осенний антициклон: температура в первой декаде декабря останется выше нормы

Погоду в первой декаде декабря в столичном регионе будет определять осенний антициклон, в котором присутствует слой теплого влажного воздуха. Об этом рассказала «Звезде» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, до конца текущей недели характер погоды в столичном регионе меняться не будет.

«Погода без суточного хода, в ночные часы - слабо отрицательная, температура в дневные часы - около нуля или слабо положительная. То есть температура остается выше климатической нормы», - сказала специалист.

Она отметила, что на этот период если и выпадут осадки, то они будут небольшие.

«Может быть, в воздухе покружит снежок, но не более того. Подсыпать каждый день будет практически в середине второй декады декабря», - поделилась метеоролог.

Ранее синоптики оценили слухи о суперснегопаде в Москве. По словам специалистов, распространившиеся в Сети сообщения о сильном снегопаде, который якобы вот-вот накроет российскую столицу, не имеют под собой оснований.