Приграничном районе Курской области расчет «кочующего» орудия Д-30 уничтожил украинский опорный пункт, оборудованный в полуразрушенном здании. Боевиков ликвидировали бойцы артиллерийского дивизиона отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ.

Обнаружить позицию националистов удалось при помощи беспилотника. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве отметили, что десантники накрыли противника беглым огнем. Его корректировали с воздуха.

После боевой работы расчет быстро замаскировал огневую позицию и ушел в укрытие.

Напомним, ранее в Минобороны России рассказали об уничтожении при помощи FPV-дрона украинского миномета в приграничном районе Курской области. Замаскированную огневую позицию врага обнаружили в ходе разведки.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.