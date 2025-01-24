МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Десантники из Улан-Удэ уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области

Удар по противнику нанесли из гаубицы Д-30.
2025-01-24 06:44:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Приграничном районе Курской области расчет «кочующего» орудия Д-30 уничтожил украинский опорный пункт, оборудованный в полуразрушенном здании. Боевиков ликвидировали бойцы артиллерийского дивизиона отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ.

Обнаружить позицию националистов удалось при помощи беспилотника. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве отметили, что десантники накрыли противника беглым огнем. Его корректировали с воздуха.

После боевой работы расчет быстро замаскировал огневую позицию и ушел в укрытие.

Напомним, ранее в Минобороны России рассказали об уничтожении при помощи FPV-дрона украинского миномета в приграничном районе Курской области. Замаскированную огневую позицию врага обнаружили в ходе разведки.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #гаубица #Курская область #десантники #д-30 #Улан-Удэ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 