FPV-дрон уничтожил украинский миномет в курском приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского миномета в приграничном районе Курской области. Это сделал расчет FPV-дрона группировки войск «Север».

Замаскированную огневую позицию вражеского миномета обнаружили военнослужащие группировки в ходе разведывательных мероприятий. Минометная позиция находилась в районе лесополосы.

Определив точные координаты и подтвердив их, военнослужащие задействовали расчет беспилотника. Оператор сумел добиться прямого попадания. Взрыв и уничтожение миномета зафиксировали средства объективного контроля.

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны разорвали на куски украинский танк Т-64 в ДНР. Взрыв оказался таким мощным, что башня отделилась от корпуса и пролетела десятки метров.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.