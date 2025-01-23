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FPV-дрон уничтожил украинский миномет в курском приграничье

Минометная позиция противника была замаскирована и находилась в районе лесополосы, но это не помешало ее обнаружить.
2025-01-23 16:51:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского миномета в приграничном районе Курской области. Это сделал расчет FPV-дрона группировки войск «Север». 

Замаскированную огневую позицию вражеского миномета обнаружили военнослужащие группировки в ходе разведывательных мероприятий. Минометная позиция находилась в районе лесополосы. 

Определив точные координаты и подтвердив их, военнослужащие задействовали расчет беспилотника. Оператор сумел добиться прямого попадания. Взрыв и уничтожение миномета зафиксировали средства объективного контроля.

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны разорвали на куски украинский танк Т-64 в ДНР. Взрыв оказался таким мощным, что башня отделилась от корпуса и пролетела десятки метров. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #миномет #Курская область #приграничье #FPV-дроны
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