Мадуро назвал разговор с Трампом сердечным и уважительным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о состоявшемся телефонном разговоре с его американским коллегой Дональдом Трампом. Он отметил, что тот прошел в уважительном тоне. Мадуро отметил, что не любит громких слов и «микрофонную дипломатию», но напротив - предпочитает проявлять сдержанность.

«Когда речь идет о важных вещах, все должно происходить тихо, пока не придет время, правда? У меня был телефонный звонок, я поговорил с президентом США Дональдом Трампом. Могу сказать, что разговор прошел в уважительном тоне. Более того, могу сказать, что он был даже сердечным. Между президентом США и президентом Венесуэлы», - приводит его слова телеканала VTV (Venezolana de Televisión).

Если прошедший разговор - это поступательные движения от одного государства к другому, которые приводят к «уважительному диалогу», то, по мнению Мадуро, это можно назвать диалогом и дипломатией. Венесуэла всегда будет искать мир, резюмировал он.

Немногим ранее Трамп оповестил общественность, что переговорил с Мадуро. По словам американского лидера, он донес до коллеги из Венесуэлы «пару вещей».