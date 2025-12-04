МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мадуро назвал разговор с Трампом сердечным и уважительным

Лидер боливарианской республики высоко оценил разговор с Трампом, отметив, что приветствует диалог и дипломатию.
Марина Крижановская 04-12-2025 04:17
© Фото: Shealah Craighead, ZUMAPRESS.com, Andres Gonzalez, dpa, Globallookpress

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о состоявшемся телефонном разговоре с его американским коллегой Дональдом Трампом. Он отметил, что тот прошел в уважительном тоне. Мадуро отметил, что не любит громких слов и «микрофонную дипломатию», но напротив - предпочитает проявлять сдержанность.

«Когда речь идет о важных вещах, все должно происходить тихо, пока не придет время, правда? У меня был телефонный звонок, я поговорил с президентом США Дональдом Трампом. Могу сказать, что разговор прошел в уважительном тоне. Более того, могу сказать, что он был даже сердечным. Между президентом США и президентом Венесуэлы», - приводит его слова телеканала VTV (Venezolana de Televisión).

Если прошедший разговор - это поступательные движения от одного государства к другому, которые приводят к «уважительному диалогу», то, по мнению Мадуро, это можно назвать диалогом и дипломатией. Венесуэла всегда будет искать мир, резюмировал он.

Немногим ранее Трамп оповестил общественность, что переговорил с Мадуро. По словам американского лидера, он донес до коллеги из Венесуэлы «пару вещей».

#сша #Дональд Трамп #венесуэла #Николас Мадуро #телефонный разговор
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 