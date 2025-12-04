Командир мотострелковой роты 506-го гвардейского мотострелкового полка Дмитрий Мишин рассказал о том, как Вооруженные силы РФ освобождали Красноармейск в зоне специальной военной операции.

По его словам, подготовка к наступлению началась еще летом. Войска проводили тренировки с личным составом на полигоне, отрабатывая движение в пончо в ночное время по асфальту. В жару асфальт нагревался, и тепловая сигнатура от людей сливалась с ним, что позволяло скрытно продвигаться.

Перед операцией проводили разведку с помощью дронов, проверяя на наличие мин и присутствие противника. Затем ночью малыми группами - по двое - продвигались под контролем воздушной разведки. Если все было чисто, заводили людей. Таким образом удалось войти в дачное товарищество.

Осенью, с наступлением туманов, накопили силы и в густом тумане рывком вошли в город по дороге, заведя 47 бойцов, рассказывает Мишин. Затем ВС РФ перешли в наступление, разрезав противника посередине через роддом и центральную больницу, чтобы окружить его справа и слева. Продвинулись через почту, гимназию к площади, дошли до вокзала. Там встретили ожесточенное сопротивление, но бойцы справились, зачистили и закрепились.

«Враг даже не ожидал, что мы там окажемся. Уже когда мы обозначились, они сразу спешно начали за железную дорогу оттягиваться. Но у нас уже были растянуты вдоль железки люди», - пояснил командир роты.

Мирные жители Красноармейска рассказали, военнослужащие ВСУ пьянствовали и стреляли в местных, когда те собирались у магазина, который работал до начала осени. Одному мужчине на велосипеде украинские боевики в гражданском прострелили ногу.

Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил подразделения, участвовавшие в освобождении Краноармейска и пригласил посетить город иностранных журналистов, чтобы показать им, кто контролирует населенный пункт.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.