Заявления киевского режима о якобы продвигаемой в израильском парламенте инициативе передать ВСУ трофейное оружие, захваченное ЦАХАЛ, лишены оснований. Об этом заявили в израильском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее посольство Украины сообщило, что работает с Израилем над вопросом передачи оружия российского производства, захваченного Армией обороны Израиля в Ливане.

«Сообщения необоснованны. В политике государства Израиль по этому вопросу нет никаких изменений», - сообщил представитель МИД Израиля РИА Новости.

В посольстве России в Тель-Авиве подчеркнули, что не видят смысла реагировать на провокационные попытки украинской стороны выдать желаемое за действительное.

Несмотря на то, что Израиль в целом придерживается позиции Запада относительно конфликта на Украине, его власти последовательно воздерживаются от передачи Киеву оружия и боеприпасов, ограничиваясь гуманитарными поставками.