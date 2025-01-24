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МИД: Израиль не собирается передавать Киеву трофейное оружие

Ранее украинские дипломаты сообщили о просьбе к Израилю передать трофейное оружие российского производства, захваченное бойцами ЦАХАЛ в Ливане.
Ян Брацкий 2025-01-24 04:11:01
© Фото: Victor Lisitsyn, Global Look Press

Заявления киевского режима о якобы продвигаемой в израильском парламенте инициативе передать ВСУ трофейное оружие, захваченное ЦАХАЛ, лишены оснований. Об этом заявили в израильском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее посольство Украины сообщило, что работает с Израилем над вопросом передачи оружия российского производства, захваченного Армией обороны Израиля в Ливане.

«Сообщения необоснованны. В политике государства Израиль по этому вопросу нет никаких изменений», - сообщил представитель МИД Израиля РИА Новости.

В посольстве России в Тель-Авиве подчеркнули, что не видят смысла реагировать на провокационные попытки украинской стороны выдать желаемое за действительное.

Несмотря на то, что Израиль в целом придерживается позиции Запада относительно конфликта на Украине, его власти последовательно воздерживаются от передачи Киеву оружия и боеприпасов, ограничиваясь гуманитарными поставками.

#оружие #Украина #дипломатия #мид #Израиль #ливан
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