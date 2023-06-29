Украина без «Железного купола»: почему Нетаньяху не хочет передавать Киеву системы ПВО

Биньямин Нетаньяху опасается, что системы ПВО, которые могут попасть в руки иранцев, будут использоваться против Израиля.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Андрей Стенин, РИА Новости

Американское издание WSJ опубликовало интервью с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Пару минут дискуссии о внутренней политике, и сразу же вопрос о том, когда же Украина получит знаменитые израильские системы ПВО «Железный купол».

«У нас есть обеспокоенность, что системы, которые мы могли бы передать Украине, попадут в руки иранцев, и мы столкнемся с тем, что израильские системы будут использоваться против самого Израиля. И это не теоретическая угроза, поскольку мы уже обнаружили западные системы, к примеру, противотанковое вооружение, на наших границах у Хезболлы», - сказал он.

Отказ Нетаньяху довольно тонкий, но в контексте подразумевается неспособность Киева контролировать оборот получаемого оружия: его уже не раз замечали в зоне локальных военных конфликтов в самых разных частях света. Тель-Авив в принципе не намерен отдавать Украине свои боевые арсеналы, учитывая возобновившийся с новой мощностью взаимный обмен ударами с Палестиной и довольно натянутые отношения с Тегераном.

«Украина очень активно торговала бывшим советским оружием с арабскими государствами. Неоднократно орудие со складов Украины попадало в руки боевиков террористических группировок, с которыми воюет Израиль, поэтому опасения Нетаньяху абсолютно оправданы», - заявил эксперт по международным отношениям и национальной безопасности Саймон Ципис.

Что же до Вашингтона, который позиционирует себя надежным партнером Израиля, то там делают все, чтобы вынудить Нетаньяху отступиться от нейтралитета. На этом настаивали американские конгрессмены двумя днями ранее.

«Каждая батарея "Железного купола" может защитить территорию площадью около 150 квадратных километров. Мы можем спасти больше украинских жизней сегодня, если передадим эти батареи. Однако из-за серьезных опасений правительство Израиля заблокировало передачу США этих батарей», - заявили в Сенате США.

Сенаторы поясняют: Америка не просит Израиль отдать Украине собственные системы ПВО, а лишь ждет разрешения на отправку тех, что имеются у США. «Железный Купол» - совместный со Штатами проект, и любая сделка должна быть одобрена всеми ее участниками. Но это с одной стороны, с другой - Вашингтон только приветствует, если Тель-Авив станет активным военным спонсором конфликта: ведь это существенное подспорье для тех, у кого ресурсы уже на исходе. Например, немцам...

«На данный момент мы не в первых рядах. Мы не входим в коалицию, потому что у нас нет истребителей F-16», - обмолвился Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

То, что пока европейцы стараются не обсуждать публично, становится центром дискуссий в кулуарах. Вот и очередной Мюнхенский отчет по еврообороне обошел стороной ведущие СМИ, а документ любопытный: там уверяют, что Берлин и Париж «пропали без вести», в то время как другие соседи продвигают поддержку Киева. Лидеры Старого света, цитируют эксперты, нанесли необратимый ущерб доверию к совместным оборонным инициативам. Означает ли это, что пришло время переосмысления?

«Если вы изучите эти вопросы, то придете к выводу, что это, возможно, невыигрышная война для Украины. Украина, вероятно, никогда не освободит Крым и Донбасс. У Запада есть много внутренних приоритетов. Здесь, в Лондоне, у нас есть кризис стоимости жизни, есть кризис инфляции, у нас нет оружия на наших складах. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, но мы не можем продолжать в том же духе», - отметил бывший вице-маршал Королевских ВВС Великобритании Шон Белл.

Не отклоняется от курса нацприоритетов и Швейцария, которая заблокировала запрос своего же оборонного концерна на передачу Германии 96 танков Leopard 1, которые планировали отправить Киеву. Верна своей позиции и Венгрия. Виктор Орбан уже не раз критиковал политику Евросоюза, а сегодня с юмором, но все же упрекнул партнеров в растрате общего бюджета.

«Спустя всего два года после принятия бюджета на 7 лет у Брюсселя заканчиваются средства. Как это произошло? Что случилось с бюджетом? Еврокомиссия, где деньги?» - написал в своих соцсетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

А вот и арифметика: со слов главы евродипломатии Жозепа Борреля, Евросоюз за время проведения СВО выделил Украине около 50 миллиардов евро. Это было сказано в январе. Согласованный на 7 лет европейский бюджет предполагал почти два триллиона евро. То есть, если верить Боррелю, такая мелкая сумма финансам не угрожала. Но уже в июне в Берлине официально заявили, что Германия отказывается пополнять бюджет, так как из-за поддержки Украины его исчерпали по максимуму.

Ранее Боррель заявил, что Совет Европейского союза по иностранным делам 26 июня одобрит расширение европейской военной помощи Украине на 3,5 млрд евро. По его мнению, в настоящий момент как никогда необходимо расширять такого рода помощь.