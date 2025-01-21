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Маск назвал раздувание истории с его жестом «грязным трюком»

Миллиардер намекнул, что за волной критики могут стоять демократы.
Сергей Лебедев 2025-01-21 14:15:24
© Фото: Chip Somodevilla - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Бизнесмен Илон Маск прокомментировал свой резонансный жест после инаугурации президента США Дональда Трампа. Миллиардер назвал волну критики, обрушившейся на него в социальных сетях, «грязными трюками». Он намекнул, что за ними могут стоять демократы.

«Честно говоря, им нужны более грязные трюки. Атака в духе "все - Гитлеры" так надоела», - цитирует Life Маска.

Напомним, в ходе выступления на митинге Дональда Трампа бизнесмен показал жест, в котором многие усмотрели нацистское приветствие. Другие встали на сторону миллиардера, заявив, что это был «салют Беллами» - ритуал произнесения клятвы верности флагу США.

Сам же Маск утверждает, что жест символизирует то, как его сердце «отдалось» толпе.

Напомним, после инаугурации Дональд Трамп подписал указ о создании структуры по повышению эффективности работы правительства. Ее возглавит Илон Маск.

#Дональд Трамп #илон маск #инаугурация #жест #грязные трюки
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