Маск назвал раздувание истории с его жестом «грязным трюком»

Бизнесмен Илон Маск прокомментировал свой резонансный жест после инаугурации президента США Дональда Трампа. Миллиардер назвал волну критики, обрушившейся на него в социальных сетях, «грязными трюками». Он намекнул, что за ними могут стоять демократы.

«Честно говоря, им нужны более грязные трюки. Атака в духе "все - Гитлеры" так надоела», - цитирует Life Маска.

Напомним, в ходе выступления на митинге Дональда Трампа бизнесмен показал жест, в котором многие усмотрели нацистское приветствие. Другие встали на сторону миллиардера, заявив, что это был «салют Беллами» - ритуал произнесения клятвы верности флагу США.

Сам же Маск утверждает, что жест символизирует то, как его сердце «отдалось» толпе.

Напомним, после инаугурации Дональд Трамп подписал указ о создании структуры по повышению эффективности работы правительства. Ее возглавит Илон Маск.