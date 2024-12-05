Бойцы ВС РФ оценили мобильность нового ЗРК «Гибка-С» в зоне СВО

Эффективность зенитного ракетного комплекса ближнего действия «Гибка-С» в зоне спецоперации оценили российские военнослужащие. О возможностях ЗРК зенитчики рассказали нашему корреспонденту Варваре Шрадер.

Новейший зенитно-ракетный комплекс «Гибка-С» прикрывает продвижение передовых отрядов в зоне СВО. ЗРК работает как мобильная огневая группа. В ее составе две боевые машины. Первая оснащена радиолокационной станцией.

«Осуществляем разведку в небе. Когда обнаруживаем цель, передаем информацию боевой машине, она находит цель, сопровождает и уничтожает», - рассказывает стрелок-зенитчик Артем Кузнецов.

От прицельных атак боевой машине удается уходить за счет мобильности комплекса и довольно большого радиуса обнаружения целей. Поразить летящий объект «Гибка» может на расстоянии до шести километров. Четыре ракеты всегда готовы к запуску, и еще четыре в запасе.

Зенитно-ракетный комплекс «Гибка-С» работает по целям противника, летающим на высоте до пяти километров от земли. После обнаружения целей радиолокационной системой экипаж работает по уже автоматически наведенным координатам, уничтожает абсолютно разные объекты противника - от БПЛА «Баба-яга» до крылатых ракет.

На счету расчета 30-й мотострелковой бригады уже более 10 пораженных целей, среди которых украинские БПЛА «Фурия», «Валькирия» и разнообразные самодельные дроны самолетного типа. По ночам чаще всего бойцы работают по гексокоптерам, первую свою такую добычу командир боевой машины помнит до сих пор.

«Поразили мультикоптер, Бабу-ягу, первая цель была, как раз ночью. На дистанции 200 метров. Это запомнилось конечно больше всего, потому что это прям было перед глазами такой фейрверк. Были очень дикие эмоции. Хорошо, что звук не записывается», - делится командир боевой машины Владислав Пушин.

«Гибка-С» может работать и одна, автономно от второй машины, но гораздо лучших результатов получается добиться именно во взаимодействии с разведкой.

«Когда они работают в комплексе то РЛС видит обнаружение цели заблаговременно, и то есть машина это видит, что летит цель, знает скорость, знает высоту, знает дальность. И когда она заходит в зону поражения, она ее благополучно поражает, то есть уже идет встреча», - объясняет командир взвода Ярослав Толстухин.

Бойцы группировки войск «Центр» продолжают давить украинских боевиков на Красноармейском направлении. Расчеты ЗРК «Гибка-С» прикрывают наши войска и на позициях, и во время ведения боя.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.