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Санду назвала поставки газа из РФ в Приднестровье незаконными

По словам главы государства, это попытка обхода санкций.
Глеб Владовский 2025-01-19 21:56:48
© Фото: Bernd von Jutrczenka dpa Globallookpress

Гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье являются якобы незаконными. такое заявление сделала президент Молдавии Майя Санду.

«Поставка через посредников - это незаконный с точки зрения законодательства Молдавии вариант. Этот метод также нарушает режим международных санкций», - приводит ее слова Life.

Санду заявила, что Газпром мог организовать поставки газа через компанию «Молдовагаз». Она также подчеркнула, что Кишинев якобы стремится сделать все возможное, чтобы обеспечить Приднестровье теплом и светом. В то же время, она признала, что в этом регионе самые низкие тарифы, по сравнению с остальной частью страны.

Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев заявил, что у России есть несколько способов поставок газа в Приднестровье в связи с отменой транзита энергоресурса через Украину.

#в стране и мире #Молдавия #Приднестровье #гуманитарная помощь #поставки газа из РФ #Майя Сайду
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