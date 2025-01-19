Гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье являются якобы незаконными. такое заявление сделала президент Молдавии Майя Санду.

«Поставка через посредников - это незаконный с точки зрения законодательства Молдавии вариант. Этот метод также нарушает режим международных санкций», - приводит ее слова Life.

Санду заявила, что Газпром мог организовать поставки газа через компанию «Молдовагаз». Она также подчеркнула, что Кишинев якобы стремится сделать все возможное, чтобы обеспечить Приднестровье теплом и светом. В то же время, она признала, что в этом регионе самые низкие тарифы, по сравнению с остальной частью страны.

Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев заявил, что у России есть несколько способов поставок газа в Приднестровье в связи с отменой транзита энергоресурса через Украину.