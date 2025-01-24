Экипаж «Тосочки» накрыл ВСУ морем огня на Харьковском направлении

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделения войск РХБЗ группировки «Север» уничтожил позиции ВСУ на Харьковском направлении. Бойцы действовали под прикрытием ночи.

Как только личный состав получает команду об обнаружении противника, бойцы выдвигаются на огневую позицию. После развертывания и наведения экипаж наносит серию ударов термобарическими снарядами. Уничтожение врага контролируют операторы разведывательных дронов в режиме реального времени.

«Поступила задача поразить взводный опорный пункт противника на расстоянии девять километров. Вычислили позиции врага, траншеи и его передвижение. Регулярно наносим удары по скоплениям живой силы, бронетехнике, опорным пунктам. Задачи поступают в любое время суток. Мы находимся в состоянии постоянной боевой готовности», - рассказал командир огнеметной группы с позывным Капа.

О результатах стрельбы разведка доложила через считанные минуты. Камеры дронов подтверждают - все сделано идеально, все цели поражены.

Когда термобарический снаряд попадает в цель, формируется облако горючей смеси, которая затекает во все трещины в земле, углубления, укрытия. Она воспламеняется и выжигает весь кислород. Кроме этого, там образуется область пониженного давления. Так что даже те, кто при детонации не пострадал, получают серьезные травмы.

ТОС-2 «Тосочка» установлена на колесном шасси автомобиля «Урал» или «Торнадо-У». Это трехосная полноприводная машина с бронированной кабиной, способная нести различное целевое оборудование. Это делает ее более легкой в обслуживании, а благодаря сниженному весу самой пусковой установки, машина стала более маневренной и быстрой.

«Тосочка» способна доставать противника на дистанции 20 километров. Боекомплект «Тосочки» - 18 термических снарядов, которые создают горение температуры близкой к температуре поверхности солнца на площади около шести гектаров.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.