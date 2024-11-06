Бойцы войск РХБЗ группировки войск «Запад» уничтожили из ТОС-2 «Тосочка» опорные пункты, укрытия и живую силу ВСУ в зоне СВО в ночное время. Кадрами поделилось Министерство обороны России.

Контроль огневого поражения целей выполняется операторами беспилотных летательных аппаратов группировки в режиме реального времени.

Скопление живой силы противника на укрепленных позициях обнаружила разведка при помощи беспилотника. Украинские боевики расположились на пути движения подразделений группировки войск «Запад».

Разведчики передали координаты экипажу тяжелой огнеметной системы. После того, как военнослужащие получили задачу, расчет зарядил установку. Затем машина оперативно выехала на огневую позицию и нанесла серию ударов термобарическими снарядами по боевикам ВСУ.

Экипаж ТОС-2 «Тосочка» перед выездом тщательно все перепроверяет, поскольку от их работы зависит успешное выполнение боевых задач российскими штурмовиками.

Кадры попадания по укреплениям ВСУ сделали камеры дронов воздушной разведки. Расчет выполнил задачу идеально. После выполнения «Тосочка» в кратчайшие сроки покинула огневую позицию.

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» является одной из самых мощных боевых машин в мире. Она способна доставать противника на дистанции 20 километров. Боекомплект «Тосочки» включает 18 термических снарядов, которые создают горение температуры близкой к температуре поверхности солнца на площади около 6 гектаров. В эпицентре поражения создается резкий перепад давления. Фактически ничто живое не может перенести удар российской тяжелой огнеметной системы.

Ранее Минобороны показывало кадры работы расчета ТОС-2 «Тосочка» на Авдеевском направлении. Экипаж тяжелой огнеметной системы поддержал штурмовиков группировки «Центр» на данном участке.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.