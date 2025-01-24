Спасатель рассказал о технологии сбора мазута со дна моря

Специальный сорбент применяют на поверхности воды, он «обрабатывает» нефтяные пятна - биоматериал меняет химическую структуру мазута и безвреден для природы.

«Разбрасывать не сложно. Торфяная смесь в мешке обволакивает кусочки мазута, включаются активные бактерии и разъедают. Оседает как простой ил. Совершенно безвреден для природы», - отметил спасатель Александр Караваев.

По словам вице-премьера Виталия Савельева, за месяц была проделана огромная работа, локализованы все самые крупные очаги загрязнения, а те, что находятся на дне моря, - на постоянном контроле.

Круглосуточная работа идет в районе мыса Панагия, где находится танкер «Волгонефть-239» - специалистам осталось откачать около 300 тонн мазута. Далее его корпус утилизируют прямо на искусственном земляном валу, который насыпали вокруг танкера.

Затем планируется поднять со дна носовой отсек и части «Волгонефти-212». Детали будущей операции прорабатываются учеными Курчатовского института. На данный момент есть три варианта: саркофаг на дне, подъем на поверхность целиком и создание вокруг кораблей искусственных заграждений для утилизации на месте.

На Белореческом полигоне недалеко от Анапы в районе хутора Вознесенский сортируют замазученный песок и привезенный грунт на категории, далее отправляют по распределению на Донской полигон, где песок становится строительным материалом. Таким образом, на захоронение не уходит ничего. Здесь находится 165 тысяч тонн грунта, который обещают переработать за три месяца.