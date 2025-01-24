В России к концу 2025 года могут появиться отечественные бананы

Первые бананы, выращенные в России, могут появиться к концу текущего года. Об этом заявил глава Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов на форуме «Развитие малого агробизнеса России».

Уточняется, что сейчас специалисты закладывают теплицы, в которых будут выращивать бананы.

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут отметила, что не видит ничего удивительного в выращивании бананов в нашей стране. По ее словам, главное, чтобы это было экономически выгодно.

Ранее Лут отмечала, что выращивание бананов в РФ не является приоритетной задачей правительства.