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В России хотят внедрить технологии для тепличного выращивания бананов

По словам Оксаны Лут, пока что бананы из Эквадора стоят дешевле, а у России другие приоритетные задачи на данный момент.
Ирина Егорова 2024-11-26 14:59:54
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Россия могла бы выращивать бананы в теплицах, как это делают в Казахстане, но пока это экономически невыгодно. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут. По словам главы ведомства, она была на прошлой неделе в Казахстане, где ознакомилась с технологиями выращивания фруктов в теплицах. Трансляцию выступления вела пресс-служба Минсельхоза.

«Пока эквадорский банан стоит дешевле. Но все же меняется. С технологиями поработаем, чтобы бананы выращивать», - добавила глава Минсельхоза.

Лут отметила, что пока это не является приоритетной задачей правительства. В первую очередь государство работает над увеличением экспорта продукции агропромышленного комплекса, например пшеницы.

За последние 12 лет ввоз бананов из Эквадора Россия сократила до минимального показателя. Нынешний показатель на 20% отличается от данных прошлого года. 

#Казахстан #Минсельхоз РФ #бананы #теплица #Оксана Лут
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