В России хотят внедрить технологии для тепличного выращивания бананов

Россия могла бы выращивать бананы в теплицах, как это делают в Казахстане, но пока это экономически невыгодно. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут. По словам главы ведомства, она была на прошлой неделе в Казахстане, где ознакомилась с технологиями выращивания фруктов в теплицах. Трансляцию выступления вела пресс-служба Минсельхоза.

«Пока эквадорский банан стоит дешевле. Но все же меняется. С технологиями поработаем, чтобы бананы выращивать», - добавила глава Минсельхоза.

Лут отметила, что пока это не является приоритетной задачей правительства. В первую очередь государство работает над увеличением экспорта продукции агропромышленного комплекса, например пшеницы.

За последние 12 лет ввоз бананов из Эквадора Россия сократила до минимального показателя. Нынешний показатель на 20% отличается от данных прошлого года.