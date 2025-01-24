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Путин поздравил с Татьяниным днем студентов и преподавателей

С двойным праздником президент поздравил членов попечительского совета МГУ, коллектив и студентов, а также всех выпускников университета.
Владимир Рубанов 2025-01-24 16:32:38
© Фото: msu.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поздравил студентов, аспирантов, профессоров и преподавателей с наступающим праздником студенчества.

«Да и вообще, миллионы наших сограждан, которые прошли вузовскую школу и трудятся в самых разных областях. Но не сомневаюсь, все тепло вспоминают свою студенческую молодость, верных друзей, своих наставников, которые помогали им стать настоящими специалистами», - добавил глава государства.

С двойным праздником президент поздравил членов попечительского совета МГУ, коллектив и студентов, а также всех выпускников университета. Путин отметил, что их всегда отличал высокий профессионализм, чувство гордости за свой вуз и за причастность к великому наследию Московского государственного университета.

Президент приехал в МГУ перед праздником студентов и днем 270-летия университета. Он посетил музей в Фундаментальной библиотеке МГУ.

Ректор Виктор Садовничий показал президенту уникальные экспонаты, в том числе Указ императрицы Елизаветы Петровны от 1755 года об основании университета. Садовничий рассказал об истории праздника, который называется Татьянин день.

Владимир Путин наградил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова орденом «За доблестный труд».

#в стране и мире #студенты #выпускники #Владимир Путин #МГУ #поздравление #татьянин день
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