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Путин наградил МГУ орденом «За доблестный труд»

Президент России приехал в МГУ накануне Дня российского студенчества и 270-летия вуза.
Владимир Рубанов 2025-01-24 15:49:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин наградил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова орденом «За доблестный труд».

Награда была вручена ректору Виктору Садовничему. Университет получил ее за большой вклад в подготовку специалистов и развитие науки. Указ о награждении был подписан 1 февраля 2024 года.

Орден «За доблестный труд» могут получить коллективы разных организаций за выдающиеся заслуги в развитии экономики, науки и обороны России.

Президент приехал в МГУ накануне Дня российского студенчества и 270-летия вуза. Глава государства посетил музей, расположенный в Фундаментальной библиотеке МГУ.

Ректор вуза Виктор Садовничий показал президенту главные экспонаты музея, в том числе Указ императрицы Елизаветы Петровны от 1755 года об основании университета.

«Есть фильм 1905 года, черно-белый, где мама собрала подруг, она Татьяна, празднует свой день рождения. И заходит Шувалов и говорит: "Мама, указ! Императрица подписала". Отсюда Татьянин день», - рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий.

Кроме того, Садовничий показал главе государства оригинал устава университета 1884 года и верительную грамоту, которая дала вузу особый статус.

#награждение #Владимир Путин #МГУ #Виктор Садовничий #татьянин день #орден «За доблестный труд»
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