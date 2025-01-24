Путин наградил МГУ орденом «За доблестный труд»

Президент России Владимир Путин наградил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова орденом «За доблестный труд».

Награда была вручена ректору Виктору Садовничему. Университет получил ее за большой вклад в подготовку специалистов и развитие науки. Указ о награждении был подписан 1 февраля 2024 года.

Орден «За доблестный труд» могут получить коллективы разных организаций за выдающиеся заслуги в развитии экономики, науки и обороны России.

Президент приехал в МГУ накануне Дня российского студенчества и 270-летия вуза. Глава государства посетил музей, расположенный в Фундаментальной библиотеке МГУ.

Ректор вуза Виктор Садовничий показал президенту главные экспонаты музея, в том числе Указ императрицы Елизаветы Петровны от 1755 года об основании университета.

«Есть фильм 1905 года, черно-белый, где мама собрала подруг, она Татьяна, празднует свой день рождения. И заходит Шувалов и говорит: "Мама, указ! Императрица подписала". Отсюда Татьянин день», - рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий.

Кроме того, Садовничий показал главе государства оригинал устава университета 1884 года и верительную грамоту, которая дала вузу особый статус.