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Патрушеву в Петербурге показали, как проектируют атомные подлодки

Николай Патрушев осмотрел аппаратно-программный комплекс «Стенд-3D», который позволяет визуализировать результаты проектно-конструкторских решений.
Андрей Аркадьев 2025-01-24 15:17:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Петербурге ознакомился с тем, как проектируют атомные подводные лодки. В Северной столице он посетил Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит». Данное предприятие разрабатывает подводные лодки, а также продукцию гражданского назначения.

Патрушев пообщался с гендиректором конструкторского бюро Владимиром Дорофеевым и представителями ОСК. На встрече присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Участники совещания обсудили подготовку конструкторов и инженеров в вузах страны.

Председатель Морской коллегии указал на необходимость активнее развивать имеющиеся компетенции в сфере проектирования и строительства глубоководных технических средств освоения Мирового океана. Патрушев указал на лидерство «Малахита» по внедрению на подлодках морского ракетного и подводного оружия.

Помощник президента осмотрел аппаратно-программный комплекс «Стенд-3D», который позволяет визуализировать результаты проектно-конструкторских решений. Также Патрушев ознакомился с экспонатами в Музее трудовой славы «Малахита».

Ранее Патрушев заявил, что наша страна удерживает мировое лидерство в строительстве атомных судов. Он назвал российский ледокольный флот не имеющим аналогов в мире.

#в стране и мире #подлодки #Малахит #Санкт- Петербург
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