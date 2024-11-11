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Патрушев: РФ удерживает мировое лидерство в строительстве атомных судов

Николай Патрушев подчеркнул, что при этом надо наращивать возможности российского ледокольного флота.
Андрей Аркадьев 2024-11-11 17:56:24
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что наша страна удерживает мировое лидерство в строительстве атомных судов.

«Россия удерживает мировое лидерство в строительстве судов на атомном топливе и остается единственной страной в мире, обладающей атомным ледокольным флотом», - сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».

Патрушев назвал российский ледокольный флот не имеющим аналогов в мире. Председатель Морской коллегии указал на необходимость наращивания его возможностей за счет использования российских разработок и производственных мощностей, а также применения отечественного оборудования и комплектующих.

Ранее сообщалось, что атомный ледокол «Чукотка» сошел со стапелей Балтийского завода в Санкт-Петербурге. Старт спуску на воду по видеосвязи дал президент России Владимир Путин.

«Чукотка» - атомоход проекта 22 220. В постройке находятся еще два ледокола такого же класса - это «Якутия» и «Ленинград». По словам Путина, уже в следующем году будет заложен ледокол «Сталинград».

#в стране и мире #ледокол #Чукотка #Патрушев
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