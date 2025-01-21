Россиян предупредили о схеме с кражей данных через домовые чаты

Участились случаи, когда мошенники начали расклеивать листовки с QR-кодом, куда якобы вшита ссылка на вступление в домовой чат в популярных мессенджерах. Если при сканировании мнимого кода вместо понятной ссылки на чат, допустим в Telegram, высвечивается непонятный набор символов - это первый сигнал, что перед вами очередная уловка злоумышленников. Об этом рассказал «Звезде» эксперт по кибербезопасности Иван Линдберг.

«Ключевое, что всегда нужно делать, это читать, куда вы переходите. Если вы видите, что это не ссылка, а набор странных символов и слов, то, скорее всего, это уже не ссылка на Telegram-канал или сайт», - отметил Линдберг.

По словам эксперта по кибербезопасности, аферисты могут открыть человеку чат, вшитый в QR-код, но в промежутке между этим они делают переход на скрытый сайт, собирая при этом какую-то информацию о человеке.

«Когда вы переходите на любой ресурс, вы всегда передаете ему некую информацию о себе: устройство, геопозиция, IP-адрес, порт», - предупредил собеседник телеканала.

После этого мошенники могут начать названивать родственникам жертвы и манипулировать ими, чтобы те перевели любую сумму денег. Или же дистанционно установят на телефон определенную программу, через которую смогут украсть чужие финансы. А могут и вовсе заблокировать человеку доступ в собственный аккаунт.

Чтобы не попасть на удочку мошенников, эксперт по кибербезопасности порекомендовал включить двухфакторную аутентификацию, которая усилит защиту аккаунта. Если же все-таки доступ к учетной записи был утерян, то необходимо написать об этом в чат поддержки в сервисе, где пользователя взломали или украли его данные.

Также необходимо предупредить всех родных и близких об утере учетной записи и попросить их также написать в чат поддержки, что аккаунт определенного пользователя был утерян. С помощью этого жертве мошенников предоставится возможность изменить данные для входа в учетную запись, а злоумышленник потеряет к нему доступ.