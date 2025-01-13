В Анапе почти завершили вывоз загрязненного мазутом песка

В Анапе почти завершили вывоз загрязненного песка с пляжей. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

«На данный момент большая часть грунта уже доставлена на временную площадку хранения в хуторе Воскресенском в Анапе», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале января высота насыпи из песка, загрязненного нефтепродуктами, в устье реки Можепсин превышала 10 метров. Сейчас накопление грунта на площадке больше не происходит.

Также сокращено количество работающей техники. На многих участках специалисты уже перешли к просеиванию песка, чтобы отделить его от застывших капель мазута.

Ранее специалисты проложили более 500 метров дороги до танкера «Волгонефть-239». Работа ведется круглосуточно и даже в условиях дождя, чтобы успеть собрать нефтепродукты до того, как они распространятся по бухте.