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В Анапе почти завершили вывоз загрязненного мазутом песка

На многих участках специалисты приступили к просеиванию песка.
Игнат Далакян 2025-01-13 17:37:05
© Фото: opershtab23, Telegram

В Анапе почти завершили вывоз загрязненного песка с пляжей. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

«На данный момент большая часть грунта уже доставлена на временную площадку хранения в хуторе Воскресенском в Анапе», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале января высота насыпи из песка, загрязненного нефтепродуктами, в устье реки Можепсин превышала 10 метров. Сейчас накопление грунта на площадке больше не происходит.

Также сокращено количество работающей техники. На многих участках специалисты уже перешли к просеиванию песка, чтобы отделить его от застывших капель мазута.

Ранее специалисты проложили более 500 метров дороги до танкера «Волгонефть-239». Работа ведется круглосуточно и даже в условиях дождя, чтобы успеть собрать нефтепродукты до того, как они распространятся по бухте.

#в стране и мире #крушение #танкер #анапа #Нефтепродукты #песок #мазут
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