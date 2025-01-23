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Расчет «Гиацинта» уничтожил позицию артиллерии ВСУ по ту сторону Днепра

Замаскированный украинский миномет систематически вел беспокоящий огонь по российским позициям, но в итоге был обнаружен.
2025-01-23 18:25:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской минометной позиции на правом берегу Днепра. Она располагалась в Херсонской области и была уничтожена расчетом 152-миллиметрового орудия «Гиацинт-Б» артиллерийского соединения ВДВ.

Замаскированный миномет ВСУ с расчетом обнаружили в развалинах дома при помощи средств воздушной разведки. Расчет систематически вел беспокоящий огонь по российским оборонительным позициям. 

«По данным разведки, возле дома в специально оборудованном схроне производилось накапливание боеприпасов к миномету», - добавили в МО РФ. 

Расчет «Гиацинта» произвел первый выстрел, который оказался пристрелочным. После соответствующей корректировки цель была уничтожена двумя 152-миллиметровыми снарядами. Корректировку огня производили операторы БПЛА. Они же подтвердили уничтожение минометной позиции. 

Завершив стрельбу, артиллеристы замаскировали свое орудие и отправились в укрытие. 

Ранее российское оборонное ведомство показало видео с уничтожением украинского танка Т-64 на территории Донецкой Народной Республики. Он был буквально разорван на куски серией попаданий наших FPV-дронов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ВДВ #артиллерия #спецоперация #Херсонская область #Гиацинт-Б
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