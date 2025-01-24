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Комвзвода ВС РФ: штурмовики за 40 минут взяли километр окопов ВСУ

По словам командира взвода Аркадия Дорофеева, штурмовики бежали 350 метров под минометным обстрелом, не понеся потерь.
Анастасия Авсюк 2025-01-24 14:45:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В 15-й мотострелковой бригаде группировки войск «Центр» командиры часто вместе с бойцами ходят на задачи. С командиром взвода Аркадием Дорофеевым пообщалась наш военкор Анастасия Авсюк.

Он участвовал в освобождении Артемовска, несколько раз был ранен, а за боевые действия в Авдеевке был представлен к званию Героя России. Тогда всего за один выход он вместе со своей группой захватил несколько опорников противника.

«Километр окопов - километр лесополосы. В строю у меня осталось всего шесть человек, мы за 40 минут преодолели порядка 12 километров под обстрелом. По пути я собрал еще шестерых с разных подразделений. Сказал, вы будете "штурмами". Мы пробежали 350 метров под минометным обстрелом, ни одного трехсотого. И за 40 минут мы километр окопов взяли», - говорит Дорофеев.

В село Вишневое бойцы заходили малыми группами: через промзону и железнодорожную станцию.

«Основная сложность тут - невозможно было проехать. Поэтому приходилось пехоте преодолевать огромные расстояния пешком», - рассказывает командир штурмового отряда Олег Щекочихин.

Шли осторожно, продумывая каждый свой шаг. Справа открытая местность, все простреливается. К тому же для большего обзора враг специально вырубал деревья в лесопосадке, а затем при отходе попутно засыпал территорию лепестками и колокольчиками.

В Вишневом на первой линии обороны для того, чтобы наша техника и наша пехота не смогла близко подойти, солдаты ВСУ натягивали колючую проволоку по всему периметру. И такие заграждения встречаются каждый километр. Здесь же и глубокие траншеи, на следующей линии долговременные огневые точки. Наши группы обошли врага с флангов.

«Он держался недолго, потому что его уже обходили. И слева, и справа они отступали», - поясняет штурмовик Хотаб Храмов.

После зачистки позиций штурмовики стали продвигаться уже по траншеям и ходам сообщений. Повсюду разбросаны противопехотные мины и неразорвавшиеся боеприпасы, многие натовского производства. Враг вел артиллерийский огонь, запускал дроны. В небе до сих кружат БПЛА.

Село Вишневое примыкает к Петровке. Здесь в Доме Культуры располагались первые позиции ВСУ, отбивать приходилось каждый дом. Отважный, дерзкий рывок переломил оборону врага - наши штурмовые группы смогли просочиться к противнику в тыл через реку Соленая, которая разделяет село пополам. Хотя сначала задача казалась невероятной: враг круглосуточно мониторил местность. На хитрый шаг решился Олег Щекочихин - командир штурмового отряда.

«Риски были большие потерять людей в этом болоте. Потому что там двигаться быстро нельзя. Если бы противник обнаружил, их бы закидали сбросами. В самом неглубоком месте - там было почти по колено - в этом месте мы переходили», - вспоминает Щекочихин.

Несмотря на свой юный возраст за его плечами уже десятки успешных штурмов. За эту и предыдущие заслуги  его уже представили к высокой награде - званию Героя России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #штурмовики #наш эксклюзив #СВО
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