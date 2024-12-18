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Расчет FPV-дронов засек и уничтожил Abrams на шоссе в Курской области

Первым ударом FPV-дрона оператор БПЛА Чехов поразил и обездвижил вражеский танк, затем его подчиненные окончательно уничтожили технику.
2024-12-18 06:08:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Суджанском районе Курской области расчеты БПЛА десантников гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ атаковали и уничтожили танк Abrams производства США. В работе они использовали FPV-дроны с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не действует система РЭБ противника.

Украинский танк двигался по шоссе. Точным ударом FPV-дрона оператор БПЛА с позывным Чехов поразил и обездвижил его, а вторым попаданием его подчиненных техника была окончательно уничтожена.

Боевая работа операторов FPV-дронов упрощает выполнение задач штурмовым группам ВДВ и помогает им продвигаться вперед, занимая более выгодные позиции и рубежи. Ежедневно наши расчеты беспилотников уничтожают в Курской области технику ВСУ, как советского, так и западного производства.

Только на счету Чехова более 20 единиц танков и боевых бронированных машин, уничтоженных за время операции по вытеснению ВСУ из Курской области. Он уничтожил эти цели непосредственно FPV-дронами, управляемыми по оптоволоконным проводам.

Ранее зенитчики группировки войск «Центр» уничтожили беспилотник ВСУ «Баба Яга» на Красноармейском направлении СВО. Удар наносился из зенитной установки ЗУ-23-2.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Курская область #Abrams #FPV-дрон
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