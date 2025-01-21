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Пленный украинец рассказал, что вступил в ВСУ, чтобы сдаться

После подготовки его переправили в подразделение под Сумы, а затем - в Курскую область.
2025-01-21 11:36:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинский солдат Дмитрий Вербицкий признался, что подписал контракт с ВСУ, чтобы сдаться в плен и оказаться в России, о чем он давно мечтал. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«Подписал контракт, добровольно рассчитывая... Я и так до этого планировал, мечтал, хотел в Россию попасть», - признался он.

Через год после начала специальной военной операции Вербицкий попал в исправительную колонию за мародерство. Там ему предложили вступить в ряды ВСУ, Дмитрий согласился. После подготовки украинцев направили под Сумы, а затем перебросили в Курское приграничье, где Вербицкий и осуществил то, что планировал - сдался российским бойцам.

Также пленный рассказал о массовом употреблении украинскими солдатами наркотиков. Запрещенные вещества продавали местные жители военнослужащим, которые проходили подготовку.

Ранее другой пленный рассказал, что в ВСУ переводят в пехоту неугодных, то есть солдат, конфликтующих с командованием.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #пленный
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