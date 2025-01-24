ВС РФ нанесли восемь групповых ударов по Украине за неделю

Минобороны России подвело итоги групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по тыловым объектам на территории Украины.

С 18 по 24 января удары наносились по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также объектам военно-промышленного комплекса Украины. Также ВС РФ в течение недели били по складам вооружения, военным аэродромам, цехам сборки, местам хранения ударных дронов и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.

Кроме того, российские войска освободили Тимофеевку в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».

В недельной сводке о проведении специальной военной операции также сказано, что за этот период времени удалось пленить 17 украинских военнослужащих.

Также в оборонном ведомстве озвучили потери украинской стороны за все время спецоперации. По данным Минобороны, уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41 395 беспилотников, 590 ЗРК, 20 829 танков и бронемашин.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.