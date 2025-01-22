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«Тор» уничтожил дроны ВСУ в зоне ответственности группировки «Север»

Благодаря точной работе электронной машины вычисления координат и захвата цели расчет произвел пуск ракеты на уничтожение беспилотника боевиков ВСУ.
2025-01-22 11:23:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет зенитного ракетного комплекса«Тор-М2» уничтожил разведывательно-ударные беспилотники в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры боевой работы.

«В ходе боевого дежурства по прикрытию подразделений, выполняющих боевые задачи, зенитчиками группировки войск "Север" были обнаружены и уничтожены ударно-разведывательные БПЛА ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Расчет боевой машины занял огневую позицию и при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающийся БПЛА противника. На записи показано, как передвигается машина, комплекс выпускает ракеты. Также видно, что происходит внутри комплекса. Видео с экрана монитора подтверждает, что цель уничтожена.

«Тор» чаще всего используется для поражения беспилотников, самолетов, вертолетов и ракет. Для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска не требуется много времени. При этом РЛС блокирует возможность поражения своих летательных аппаратов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #пво #Зенитчики #МО РФ
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