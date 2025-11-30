Задержаны три члена банды Басаева и Хаттаба за нападение на псковских десантников

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в нападении на псковских десантников в 2000 году. Об этом сообщили в СК России.

«В ходе расследования во взаимодействии с ФСБ России, МВД России и Росгвардией по подозрению в совершении преступлений задержаны двое российских граждан... и гражданин Украины военнослужащий ВСУ», - говорится в заявлении ведомства.

Как отметили в СК, фигурантам предъявили обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. В настоящее время они находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что суд приговорил участника банды Басаева и Хаттаба Ислама Бациева к 21 году лишения свободы. Он также был причастен к нападению на псковских десантников в 2000 году.