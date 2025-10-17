Суд приговорил участника банды Басаева и Хаттаба к 21 году тюрьмы

Суд приговорил участника банды Шамиля Басаева и эмира Хаттаба Ислама Бациева к 21 году лишения свободы. Об этом написано в официальном сообщении ЦОС ФСБ России.

«Бациев признан виновным в совершении преступления... и приговорен к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - следует из документа.

ФСБ продолжает розыск всех членов бандформирований Басаева и Хаттаба, которые причастны к нападению в феврале 2000 года на псковских десантников в Чеченской Республике. Тогда в результате преступления погибли 84 военнослужащих.

Бациева обвинили по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Максимальное наказание по данной статье составляет пожизненное лишение свободы. По данным ФСБ, продолжается розыск участников преступлений террористического характера прошлых лет, которые избежали уголовной ответственности.

Ранее суд вынес приговор в отношении членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба - россиян Асланбека Казанчева 1971 года рождения и Анзора Батырова 1980 года рождения. Они приговорены к 17 и 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.