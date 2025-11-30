МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
КНР призвала мировое сообщество бойкотировать односторонние санкции

По словам официального представителя МИД КНР Линь Цзяня, эти меры нарушают права человека.
Глеб Владовский 04-12-2025 10:52
© Фото: Johannes Neudecker, dpa, Globallookpress

Односторонние санкции необходимо бойкотировать. С таким призывом выступил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

«КНР выступает против односторонних принудительных мер и призывает международное сообщество укреплять солидарность и сотрудничество, совместно противостоять односторонним мерам», - подчеркнул дипломат, отвечая на вопрос журналистов о влиянии санкций против РФ, Ирана и Китая на мировую экономику.

Линь Цзянь также отметил, что санкции нарушают базовые права человека, в том числе на жизнь. Кроме того, они создают помехи в проведении повестки ООН до 2030 года.

Ранее журнал National Interest опубликовал материал, в котором упоминалось истощение экономики Германии из-за антироссийских санкций. Как отметил автор статьи, рост цен на энергоносители в Германии связан с продолжающимся на Украине конфликтом.

