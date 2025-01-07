Автоэксперт объяснил водителям, как предотвратить аквапланирование

Наступившее в столичном регионе потепление привело к нетипичному для зимы явлению на дорогах - эффекту аквапланирования. Это когда автомобиль теряет управление на мокрой дороге из-за всплытия передних колес. О сути явления и о том, как его предотвратить, «Звезде» рассказал автоэксперт Максим Кадаков.

«Лучше на воду не попадать, чтобы не "взлетать". Поэтому я никогда по колее не езжу. У нас всегда образуется колея из-за использования шипованных шин, в этой колее всегда стоит вода. Достаточно двух-трех сантиметров, чтобы машина начала плыть», - рассказал Кадаков.

В случае кратковременной потери управления не теряйте самообладания и не предпринимайте активных действий, посоветовал эксперт.

«Рулем мы не крутим, как мы ехали на прямом руле - так прямо мы и едем. Водяная гладь не бесконечная, закончится скоро. И когда колеса снова найдут зацеп, то важно, чтобы они смотрели прямо. Можно сбросить газ плавно, все делаем предельно плавно, так, будто мы едем по очень скользкому льду», - призвал эксперт.

Не стоит забывать и о двух основных составляющих аквапланирования: скорости и пятне контакта, сказал Кадаков. Чем выше скорость, тем меньше пятно контакта и выше вероятность потерять контроль.

Еще пятно контакта зависит от степени износа протектора. Чем шины изношеннее, тем выше вероятность аквапланирования. Поэтому важно своевременно менять авторезину, отметил собеседник «Звезды».