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Автоэксперт объяснил водителям, как предотвратить аквапланирование

Для предотвращения аквапланирования эксперт рекомендовал соблюдать скоростной режим, следить за состоянием резины и не заезжать в колею.
Ян Брацкий 2025-01-07 14:09:05
© Фото: Foto via www.imago-images.de Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Наступившее в столичном регионе потепление привело к нетипичному для зимы явлению на дорогах - эффекту аквапланирования. Это когда автомобиль теряет управление на мокрой дороге из-за всплытия передних колес. О сути явления и о том, как его предотвратить, «Звезде» рассказал автоэксперт Максим Кадаков.

«Лучше на воду не попадать, чтобы не "взлетать". Поэтому я никогда по колее не езжу. У нас всегда образуется колея из-за использования шипованных шин, в этой колее всегда стоит вода. Достаточно двух-трех сантиметров, чтобы машина начала плыть», - рассказал Кадаков.

В случае кратковременной потери управления не теряйте самообладания и не предпринимайте активных действий, посоветовал эксперт.

«Рулем мы не крутим, как мы ехали на прямом руле - так прямо мы и едем. Водяная гладь не бесконечная, закончится скоро. И когда колеса снова найдут зацеп, то важно, чтобы они смотрели прямо. Можно сбросить газ плавно, все делаем предельно плавно, так, будто мы едем по очень скользкому льду», - призвал эксперт.

Не стоит забывать и о двух основных составляющих аквапланирования: скорости и пятне контакта, сказал Кадаков. Чем выше скорость, тем меньше пятно контакта и выше вероятность потерять контроль.

Еще пятно контакта зависит от степени износа протектора. Чем шины изношеннее, тем выше вероятность аквапланирования. Поэтому важно своевременно менять авторезину, отметил собеседник «Звезды».

#Москва #Автомобиль #потепление #наш эксклюзив #водитель #аквапланирование
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