Бойцы «Севера» оборудовали фронтовой «паркинг» и мастерскую под землей

Перевалочный лагерь бойцов группировки войск «Север» на Харьковском направлении продуман до мелочей. Под землей оборудован целый фронтовой паркинг - стоянка «железной кавалерии» и одновременно мастерская по ремонту техники. В расположении военнослужащих побывал наш корреспондент Роман Закурдаев.

«Так как нет зимы, в основном дожди, надо закрывать технику от воды. Сделали хорошие, крепкие полы с водоотводами. Здесь под полами канавы прорыты, влага скапливаться не будет, сверху два наката», - поясняет механик-водитель с позывным Черный.

Тут каждый день что-нибудь строят, маскируют, копают. На глубине нескольких метров есть все необходимое для бойцов. У повара с позывным Сократ образцовая подземная кухня. Старается, чтобы меню было разнообразным, но есть и одно неизменное блюдо.

«Если у бойца день рождения, всегда готовим стейк из мяса», - говорит Сократ.

Армейский «Урал» - универсальное средство доставки военных на передовую. Боец с позывным Урса, словно охотник, рассматривает добычу. На его счету уже более двух десятков сбитых беспилотников. Этой ночью тоже было неспокойно. Залетал тяжелый коптер «Баба-яга» и сбросил боеприпас, который, к счастью, не взорвался.

Перед очередным боевым выходом гранатометчики перепроверяют каждую мелочь. Бойцы будут прикрывать штурмовые группы в момент ротации.

«Данный ВОГ у нас усиленный. Бьет на два километра 100 метров, мы можем абсолютно грамотно прикрывать нашу пехоту. Мы кидаем через них. Выдвигаемся, в это время идет корректировка, поддержка с воздуха», - говорит командир гранатометного отделения с позывным Атаман.

В точно определенное время группа покидает лагерь. У гранатометчиков есть несколько часов, чтобы скрытно пройти за линию фронта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.