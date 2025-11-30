Артиллеристы уничтожили пункты временной дислокации ВСУ под Гуляйполем

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» 35-й армии группировки «Восток» нанес удар по пунктам временной дислокации украинских подразделений в районе Гуляйполя, уничтожив укрепленные позиции и сооружения, которые использовались для размещения личного состава и техники. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны России.

По данным российского оборонного ведомства, плотный залп РСЗО накрыл сразу несколько участков, что не позволило противнику удержаться на рубежах и лишило возможности закрепиться в глубине населенного пункта. Техника ВСУ была поражена, а позиции - разрушены.

Отмечается, что точность и плотность огня расчета «Града» нарушили оборонительную структуру украинских подразделений. Крепко получив 122-миллиметровыми реактивными снарядами, противник был вынужден отойти.

Ранее Минобороны показало, как операторы дронов в ночное время уничтожили миномет, орудие Д-30, пулеметную точку и несколько групп украинских военнослужащих в районе Гуляйполя.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.