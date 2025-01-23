Экипаж Ми-35М разнес на куски украинский опорник в курском приграничье

Минобороны России сообщает, что армейская авиация ВКС России уничтожила опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж вертолета Ми-35М.

Отмечено, что летчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений группировки войск «Север» на земле. Экипаж применил авиационные ракеты. Цель обозначали координаты, переданные передовым авиационным наводчиком. Он же и подтвердил успешное уничтожение цели.

Нанеся удар, экипаж вертолета выполнил противоракетное маневрирование, несмятря на предельно малую высоту. Также летчики отстрелили тепловые ловушки, цель которых - «сбить с толку» ракеты украинских ПЗРК.

Ранее МО РФ показало работу поисково-спасательной авиационной группы на вертолете Ми-8, который сопровождали ударные вертолеты. Отмечено, что эта группа действовала в Курской области. В ее состав входят медработник, а также группа огневой поддержки, которая может прикрыть эвакуацию летчика в случае нештатной ситуации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.