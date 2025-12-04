Европа находится в состоянии промывания мозгов своих граждан с утра до вечера посредством средств массовой информации. Об этом рассказал в программе «Между тем» президент БРИКС Центра, член делового совета Бразилия - Россия, профессор Висенте Барриентос.

«К величайшему сожалению, Европа находится в состоянии промывания мозгов с помощью СМИ. С утра до вечера. Дело в том, что я бываю там достаточно часто. Я это вижу. Я это знаю, поскольку я знаю шесть языков, понимаю, что там говорят. Листаю каналы, читаю газеты. И там такая антироссийская пропаганда и риторика, что мама не горюй, говоря простым русским языком», - сказал Барриентос.

Он отметил, что в системе европейской власти, в рамках Европарламента и других европейских структур есть большое количество бюрократов и политиков, которые настроены пророссийски. Однако, по словам Барриентоса, они об этом часто не высказываются из-за страха о своей безопасности.

«Я лично знаю несколько иностранцев - и ученого-бразильца, и музыканта-бельгийца, у которых явная пророссийская позиция. И они жили в Европе, но из-за их позиций их пришлось убрать. И сегодня они живут здесь, в России. Один - в Подмосковье, другой - в Тверской области. И это невероятно», - поделился президент БРИКС Центра.

Ранее о том, что Европейский союз борется с «неправильным мнением», рассказали журналисты из Венгрии. По их словам, в Европе политики выступают за собственную выгоду, в то время как в России - за права человека.