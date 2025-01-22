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В России предложили учитывать весь уход за ребенком в страховом стаже

Нововведение увеличит будущую пенсию многодетных родителей.
Сергей Лебедев 2025-01-22 13:30:57
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В России предложили учитывать в страховом стаже все периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет. Соответствующий законопроект подготовили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

«Прежде максимально могли зачесть шесть лет, или уход за четырьмя детьми в общей сложности, то теперь будут учитываться все периоды отпуска», - отметил глава ведомства Антон Котяков.

Он подчеркнул, что нововведение увеличит будущую пенсию многодетных родителей и тех, кто уже вышел на пенсию.

Напомним, недавно стало известно, что в Государственной думе РФ разрабатывается законопроект, который позволит разделить поровну между супругами пенсионные баллы в случае развода. Он будет касаться семей с детьми, где один из родителей был в декретном отпуске.

В период декрета пенсионных баллов накапливается меньше. В частности, за первого ребенка можно получить 1,8 балла за каждый год, за второго - 3,6, а за последующих - 5,4. При этом работающий родитель может получить в год до 10 пенсионных баллов.

По мнению депутатов, такой расклад несправедлив, потому что тот, кто занимался ребенком, может в будущем получать маленькую пенсию. Предложение заключается в суммировании баллов и делении на двоих супругов при разводе.

#Россия #в стране и мире #госдума #закон #минтруд #гд #многодетные семьи #декрет #декретный отпуск
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