Politico: НАТО может отказаться от регулярных пакетов помощи Киеву

Мера должна позволить более гибко выделять деньги в любое удобное время.
Глеб Владовский 03-12-2025 09:25
© Фото: Anna Ross, dpa, Globallookpress

НАТО может отказаться от практики выделения регулярных пакетов помощи Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

«Союзники по НАТО обдумывают способы сделать эту схему (укрепления позиции Киева на переговорах. - Прим. ред.) более устойчивой... Один из вариантов - устранить необходимость в регулярных пакетах на сумму 500 млн долларов», - говорится в материале.

По словам собеседника издания, эта мера позволит более гибко выделять деньги в любое удобное время.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не сможет бесконечно поддерживать Украину. В Белом доме этот подход оценили как несостоятельный.

#в стране и мире #Украина #НАТО #Киев #пакеты помощи
