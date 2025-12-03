Politico: НАТО может отказаться от регулярных пакетов помощи Киеву

НАТО может отказаться от практики выделения регулярных пакетов помощи Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

«Союзники по НАТО обдумывают способы сделать эту схему (укрепления позиции Киева на переговорах. - Прим. ред.) более устойчивой... Один из вариантов - устранить необходимость в регулярных пакетах на сумму 500 млн долларов», - говорится в материале.

По словам собеседника издания, эта мера позволит более гибко выделять деньги в любое удобное время.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не сможет бесконечно поддерживать Украину. В Белом доме этот подход оценили как несостоятельный.