Психолог предложил способы борьбы с вейпзависимостью

Люди привыкли решать проблемы стресса и эмоциональных переживаний с помощью курения, в том числе не только сигарет, но и вейпов, алкоголя, в то время как они дают кратковременный успокоительный эффект, разрушают здоровье и наращивают впоследствии уровень тревожности.

Об этом заявил «Звезде» клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. Он дал пару советов, как человеку побороть зависимость от курения вейпов.

«Можно придумать ритуал самоуспокоения. Например, физическая нагрузка - хорошо. Если человек просто снимает стресс, то ему надо просто порелаксировать где-то, например, посидеть попить кофе где-то. Но, в первую очередь все-таки надо налаживать свое психологическое состояние, чтобы оно было хорошим и комфортным, а не искать "костыли" для эмоциональной устойчивости», - пояснил эксперт.

Также вопрос зависимости можно проработать с психологом, добавил Денисов-Мельников. Специалист добавил, что не стоит бояться приема таблеток, ведь небольшое количество препаратов может дать человеку и здоровье и эмоциональную душевную устойчивость, не разрушая здоровье как вейпы.

«Кроме антидепрессантов есть много разных препаратов. Лучше, если человек перенервничал, выпить половину таблетки снотворного, чем полбутылки вина или виски и выспаться. Под препаратами я имею в виду то, что назначил бы невролог, психотерапевт. Что-то мягкое, легкое, не всем нужны антидепрессанты, но уж точно никому не нужен алкоголь в плане снятия стресса», - заключил эксперт.

Многие врачи считают, что вейпы и электронные сигареты приносят еще больший вред, чем курение обычного табака. Регулярное употребление вейпов и «электронок» приводит к необратимым изменениям в легких, нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы, а также образованию злокачественных опухолей.