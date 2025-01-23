МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Защищавший Трампа при покушении агент стал главой Секретной службы США

Шона Каррана на новую должность назначил американский президент.
Сергей Лебедев 2025-01-23 07:50:57
© Фото: Hu Yousong, XinHua, Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп назначил нового руководителя Секретной службы США. Им стал телохранитель Шон Карран, который защищал республиканца при покушении в штате Пенсильвания.

«Для меня большая честь - назначить Шона Каррана следующим директором Секретной службы США», - заявил Дональд Трамп.

Напомним, за время избирательной кампании Дональд Трамп пережил два покушения. Первая попытка произошла 13 июля, когда в кандидата стреляли из снайперской винтовки.

Второе покушение сотрудники Секретной службы предотвратили 15 сентября, задержав подозреваемого с винтовкой возле гольф-клуба Трампа.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #покушение #Президент #Секретная служба #шон карран
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 