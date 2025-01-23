Защищавший Трампа при покушении агент стал главой Секретной службы США

Американский лидер Дональд Трамп назначил нового руководителя Секретной службы США. Им стал телохранитель Шон Карран, который защищал республиканца при покушении в штате Пенсильвания.

«Для меня большая честь - назначить Шона Каррана следующим директором Секретной службы США», - заявил Дональд Трамп.

Напомним, за время избирательной кампании Дональд Трамп пережил два покушения. Первая попытка произошла 13 июля, когда в кандидата стреляли из снайперской винтовки.

Второе покушение сотрудники Секретной службы предотвратили 15 сентября, задержав подозреваемого с винтовкой возле гольф-клуба Трампа.