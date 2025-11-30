МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Над Россией ночью перехватили 45 беспилотников ВСУ

Средства ПВО сработали в Брянской, Волгоградской, Ростовской, Орловской, Липецкой и Тверской областях, а также над Черным морем, Краснодарским краем, Крымом и Чечней.
02-12-2025 07:26
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие сбили ночью над территорией РФ 45 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что 14 дронов перехватили над территорией Брянской области, восемь - в Краснодарском крае, шесть - над Республикой Крым, а также пять - в Волгоградской области. Еще четыре летательных аппарата уничтожили над территорией Чеченской Республики, три - над акваторией Черного моря, два - в районе Ростовской области и по одному сбили в Орловской, Липецкой и Тверской областях.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 1 декабря ночью над Россией сбили 32 дрона ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #пво #ВСУ #дроны всу
