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В РУСАДА рассказали, куда возят допинг-пробы российских спортсменов

Руководство РУСАДА сообщило о заключении договоров с кубинским и турецким антидопинговыми лабораториями для проверки проб российских спортсменов.
Ян Брацкий 2025-01-23 08:11:36
© Фото: Eckhard EibnerimageBROKER.com Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Отлучение от мирового спорта и санкции со стороны Международного антидопингового агентства не смогли парализовать российский спорт. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

С ее слов, многие вопросы пришлось решать, заключая договоры с аккредитованными антидопинговыми лабораториями в других странах. Сейчас такие договоренности есть с Турцией и Кубой.

«Пробы крови, которые мы отбираем на территории Российской Федерации, мы довозим сами. Когда я ездила подписывать договор о сотрудничестве с руководителем турецкой антидопинговой лаборатории, я сама везла пробы», - рассказала Логинова.

Процедура давно отработана и регламентирована нормами и правилами, уточнила гендиректор РУСАДА.

«Есть специальные боксы для хранения проб, ведь они должны храниться при соблюдении температурных норм. Есть специальные ящики для хранения. Туда все упаковывается, оформляется таможней и перевозится в ручной клади. С пробами мочи все проще. Это багаж и перевозка транспортными компаниями», - уточнила Логинова.

Ранее в Служба внешней разведки России предупреждали, что Запад планируют провести кампанию по «изоляции» нашей страны в мировом спорте. Речь идет о подготовке «расследований» о якобы допинговых злоупотреблениях в дисциплинах, где Россия традиционно лидирует.

#Спорт #допинг #Турция #WADA #русада #наш эксклюзив #пробы
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