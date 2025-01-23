В РУСАДА рассказали, куда возят допинг-пробы российских спортсменов

Отлучение от мирового спорта и санкции со стороны Международного антидопингового агентства не смогли парализовать российский спорт. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

С ее слов, многие вопросы пришлось решать, заключая договоры с аккредитованными антидопинговыми лабораториями в других странах. Сейчас такие договоренности есть с Турцией и Кубой.

«Пробы крови, которые мы отбираем на территории Российской Федерации, мы довозим сами. Когда я ездила подписывать договор о сотрудничестве с руководителем турецкой антидопинговой лаборатории, я сама везла пробы», - рассказала Логинова.

Процедура давно отработана и регламентирована нормами и правилами, уточнила гендиректор РУСАДА.

«Есть специальные боксы для хранения проб, ведь они должны храниться при соблюдении температурных норм. Есть специальные ящики для хранения. Туда все упаковывается, оформляется таможней и перевозится в ручной клади. С пробами мочи все проще. Это багаж и перевозка транспортными компаниями», - уточнила Логинова.

Ранее в Служба внешней разведки России предупреждали, что Запад планируют провести кампанию по «изоляции» нашей страны в мировом спорте. Речь идет о подготовке «расследований» о якобы допинговых злоупотреблениях в дисциплинах, где Россия традиционно лидирует.