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СВР: Вашингтон готовит проект по изоляции России в мировом спорте

По данным СВР, кампания по «изоляция» в первую очередь направлена против спортсменов по художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию - дисциплинам, в которых наша страна лидирует десятилетиями.
Елизавета Кондрикова 2024-08-05 11:13:21
© Фото: Sergey Elagin, Business Online Globallookpress

США планируют провести кампанию по «изоляции» России в мировом спортивном движении, в частности, были подготовлены расследования о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в дисциплинах, где наша страна традиционно лидирует. Об этом сообщает Служба внешней разведки России.

«Наиболее мощный "удар" готовится по "самым русским" дисциплинам - художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию. На прославленные спортивные школы, выдающихся тренеров и спортсменов планируется вылить ушаты чудовищной грязи и фантастической лжи», - говорится в пресс-релизе службы.

Целью подобной кампании является убедить спортивных болельщиков в том, что все заслуги российских спортсменов - это обман и результат применения каких-либо препаратов. Однако в ведомстве убеждены, что россияне останутся предметом восхищения болельщиков.  

Уточняется, что кураторами проекта являются Григорий Родченков и Тимофей Соболевский, которые сохранили контакты с тренерами и врачами. Своим осведомителям они обещают «щедрые гонорары» и возможность переезда за рубеж.

Напомним, накануне 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер принесли России первую медаль на Олимпиаде, однако отечественным журналистам запретили их фотографировать после первого финала.

#фигурное катание #в стране и мире #сша #свр #изоляция #Российские спортсмены #гимнастика #мировой спорт
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