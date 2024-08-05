США планируют провести кампанию по «изоляции» России в мировом спортивном движении, в частности, были подготовлены расследования о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в дисциплинах, где наша страна традиционно лидирует. Об этом сообщает Служба внешней разведки России.

«Наиболее мощный "удар" готовится по "самым русским" дисциплинам - художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию. На прославленные спортивные школы, выдающихся тренеров и спортсменов планируется вылить ушаты чудовищной грязи и фантастической лжи», - говорится в пресс-релизе службы.

Целью подобной кампании является убедить спортивных болельщиков в том, что все заслуги российских спортсменов - это обман и результат применения каких-либо препаратов. Однако в ведомстве убеждены, что россияне останутся предметом восхищения болельщиков.

Уточняется, что кураторами проекта являются Григорий Родченков и Тимофей Соболевский, которые сохранили контакты с тренерами и врачами. Своим осведомителям они обещают «щедрые гонорары» и возможность переезда за рубеж.

Напомним, накануне 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер принесли России первую медаль на Олимпиаде, однако отечественным журналистам запретили их фотографировать после первого финала.