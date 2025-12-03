В США пьяный енот разнес алкомаркет и отключился в туалете

В США в одном из магазинов по продаже алкоголя обнаружили нетрезвого енота. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на данные властей.

Уточняется, что инцидент произошел в штате Вирджиния. Необычного посетителя нашли без чувств в туалете магазина.

«Власти обнаружили "бандита в маске" без сознания в туалете магазина, где пушистый грабитель обшарил полки и выпил несколько видов алкоголя», - говорится в материале.

Как сообщает ABC News, местные власти доставили енота в приют, чтобы помочь ему протрезветь. После этого животное благополучно вернулось в дикую природу.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.