В США шестилетний ученик выстрелил в учителя из оружия

В настоящее время преподаватель находится в больнице в тяжелом состоянии.

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В США в штате Вирджиния шестилетний ученик начальной школы в городе Ньюпорт-Ньюс тяжело ранил учителя из огнестрельного ранения. Отмечается, что ребенка задержала полиция. Предварительно накануне происшествия между ребенком и педагогом «произошла ссора», которая привела к выстрелу.

«Шестилетний мальчик находится под стражей в полиции после того, как он выстрелил в учителя в начальной школе Ричнек», - проинформировал телеканал CNN.

Уточняется, что в настоящее время преподаватель находится в больнице в тяжелом состоянии. Также известно, что местные правоохранители проведут расследование для выяснения, откуда у ученика взялось огнестрельное оружие.

Ранее суд приговорил к пожизненному лишению свободы Тимура Бекмансурова. Его признали виновным в вооруженном нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет и массовом убийстве.