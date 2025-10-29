Трампа огорчила невозможность переизбраться на третий срок

Президент США Дональд Трамп с грустью напомнил о невозможности избираться на пост главы Белого дома более двух раз. При этом американский лидер выразил уверенность в том, что уровень его поддержки у населения самый высокий из всех президентов за последние годы.

«Основываясь на том, что я читал, мне не разрешено баллотироваться», - заявил Трамп журналистам по пути в Южную Корею.

Накануне спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил о том, что Трамп осведомлен о конституционных ограничениях на переизбрание президентом и что возможности обойти их нет. Напомним, ранее глава Белого дома неоднократно шутил по поводу своего переизбрания в будущем. Вскоре после победы на выборах Трамп обратился к своим сторонникам из Республиканской партии, заявив, что готов возглавить страну в третий раз, если они что-то сделают для этого. Предложение лидера партия встретила овациями.

В минувшем августе Трамп вновь коснулся темы будущего США, но уже в контексте своего вероятного преемника. Таковым он считает вице-президента Джей Ди Вэнса. Именно он должен баллотироваться от Республиканской партии в 2028 году, полагает Трамп. Работу заместителя он считает отличной и видит его фаворитом будущей кампании. Есть и другие кандидаты на высший пост. Среди них госсекретарь США Марко Рубио, заключил Дональд Трамп.