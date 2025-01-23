Опубликованы кадры выброса черной плазмы на Солнце

Ученые опубликовали видеозапись редкого астрономического явления - выброса черной солнечной плазмы. Кадры опубликованы на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований.

На видео видна некая структура черного цвета, часть которой выбрасывается в космос.

«Судя по всему, вспышкой был выброшен и разбросан по короне холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода», - уточняется в сообщении на сайте Института.

Вещество протуберанца разрушалось в течение трех часов, что велись наблюдение и съемка. Все это время в короне солнечного диска наблюдалось облако черной плазмы.