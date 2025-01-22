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На Солнце зафиксировали редкий выброс черной плазмы

Специалисты назвали увиденное красивым и жутковатым явлением.
Виктория Бокий 2025-01-22 22:55:33
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress

На Солнце произошло редкое явление - выброс плазмы черного цвета. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Ученые отметили, что такое явление как красивое, так и жуткое.

«Прямо в центре видимого диска сформировалась, а затем частично была выброшена в космос, а частично рассеялась в короне, призрачная структура выраженного чёрного цвета», - говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Уточняется, что такой цвет никак не связан с мистикой, его создает нейтральный водород, который способен почти полностью поглощать падающее на него сзади излучение с короткими волнами.

«Судя по всему, вспышкой был выброшен и разбросан по короне холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода», - написали специалисты.

По данным исследователей, в конечном счёте вещество протуберанца полностью разрушилось и исчезло. Этот процесс происходил в течение трех часов, в это время можно было наблюдать черное облако плазмы в кроне солнца.

#космос #ученые #солнце #астрономия #плазма #явление
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